Он обвиняется в изготовлении, сбыте поддельных документов об образовании и взяточничестве
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск (по кадрам и социальным вопросам). Он обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ, ч.1 ст. 327 УК РФ,ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ «Получение взятки; подделка; изготовление или сбыт поддельных документов; превышение должностных полномочий».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году замначальника, получив взятку за трудоустройство по поддельному диплому об образовании. Он принял на должность помощника машиниста электровоза. Кроме того, он принимал участие в изготовлении и сбыте «липовых» документов.
- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
Замначальника депо в Бурятии пойдёт под суд
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