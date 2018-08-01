Читинец обчищал россиян на «Дроме» и «Авито»

В результате совместной работы сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю и сотрудников отдела полиции «Северный» УМВД России по Чите был установлен 35-летний гражданин, который обманным путём похищал деньги у жителей разных регионов России через интернет.Мужчина находил на сайтах продаж «Дром.ру» и «Авито» покупателей, которые размещали объявления о приобретении запасных частей на автомобиль. Перезванивая по указанным номерам, он входил в доверие к гражданам, представляясь сотрудником одной из автомобильных фирм Приморского края. Он вводил их в заблуждение, заверяя в том, что у него есть в наличии все комплектующие для транспорта.Для подтверждения своей личности мужчина присылал потерпевшим фотографии и паспортные данные, которые находил в интернете. Кроме того, для большей убедительности он направлял на личную почту граждан договоры, составленные от имени якобы своей фирмы. Ничего не подозревая, покупатели переводили деньги на указанные злоумышленником счета, после чего связь с ними прерывалась.В настоящее время доказана причастность подозреваемого к девяти фактам мошенничеств. Он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений. На период следствия в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.