Злоумышленника нашли спустя год
Сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Тайшетскому району поступила информация о том, что 27-летний местный житель, осуждённый в конце прошлого года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, может быть причастен к квартирной краже.
Установили, что в июне 2017 года он путём взлома замка входной двери проник в квартиру воспитательницы детского приюта, откуда похитил стиральную машину стоимостью около 25 тысяч рублей. Причём потерпевшая в полицию не обращалась.
По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Тайшетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Вместе с тем полицейские советуют гражданам, пострадавшим от противоправных действий третьих лиц, безотлагательно сообщать об этих фактах в полицию. Во многом от этого зависит эффективность расследования преступлений по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области вор вынес из квартиры стиральную машину
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