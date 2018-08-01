В Бурятии лесничий поймал «чёрного лесоруба»

Злоумышленника поймали в Тарбагатайском районе



В ходе проведения рейдового патрулирования лесов в Тарбагатайском районе, лесничим был обнаружен мужчина, который, не имея правоустанавливающих документов, заготавливал древесину. При осмотре установлено, что лесорубом было спилено 5 сосен объёмом более 3 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 50 тысяч рублей.



У правонарушителя были изъяты бензопила, автомобиль ГАЗ и незаконно срубленная древесина, сообщает пресс-служба РАЛХ



В отношении гражданина составлен протокол о лесонарушении по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» УК РФ. Все материалы переданы в отдел МВД России по Тарбагатайскому району для принятия правового решения.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012)20-44-44 или в Единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается в круглосуточном режиме.

