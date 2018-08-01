Двух улан-удэнок заставляют заниматься проституцией в Китае

Девушек звали на работу администраторами ночного клуба, но всё обернулось кошмаром



30 июля в правоохранительные органы обратились две жительницы Улан-Удэ с заявлением о том, что их дочерей, уехавших на заработки в КНР, насильно удерживают в одном из ночных клубов и заставляют оказывать услуги интимного характера посетителям. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, примерно полгода назад в Улан-Удэ директор агентства по трудоустройству граждан за границей предложила двумдевушкам, 19 и 20 лет, поработать на юге Китая в городе Иу в одном из ночных клубов администраторами (hostess). Зарплата предлагалась от 80 до 90 тысяч рублей. Девушки согласились, в агентстве им были оформлены необходимые документы. 27 июля 2018 года обе вылетели прямым рейсом в Пекин, откуда их привезли в Иу и поселили в комнату рядом с клубом.



В последующем девушки по телефону вели переписку со своими родственниками, из которой известно, что охранники заведения сразу забрали их паспорта. На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей заведения, вплоть до интимной близости с ними; в случае отказа угрожают физической расправой. Девушки также сообщили, что несколько россиянок, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы посетителями.



- В настоящее время следователи приступили к проверке фактов, изложенных в заявлении. Организовано взаимодействие с местным представительством МИД России, сотрудники которого направили запросы в консульские учреждения с требованием проверить информацию и обеспечить охрану девушек. В случае, если подтвердится, по факту совершения в отношении них преступлений на территории иностранного государства будут приниматься правовые решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - уточнили в Следственном комитете.



