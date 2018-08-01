Возгорание произошло из-за гроз
31 июля на землях лесного фонда в Иркутской области было обнаружено и ликвидировано два пожара на общей площади 33,7 га. Оба возгорания произошли в Чунском районе. Их потушили 10 сотрудников лесной охраны и четверо мобилизованных граждан при помощи семи единиц техники.
На утро 1 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе остаётся один природный пожар площадью 1 255 га, возникший из-за гроз 14 июля. В отношении таких возгораний областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности принимается решение о закрытии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Один лесной пожар действует в Иркутской области
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