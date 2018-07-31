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В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов

В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Емельяновском районе врач подозревается в причинении смерти по неосторожности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении врача анестезиолога-реаниматолога палаты интенсивной терапии КГБУЗ «Емельяновская ЦРБ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По предварительной версии следствия, 13 апреля в ночное время, подозреваемый, находясь на дежурстве, отказался прийти в палату к 86-летней пациентке и проводить ей реанимационные мероприятия несмотря на то, что следящая аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения.

- При этом дал устное распоряжение вызвавшей его медсестре отключить следящую аппаратуру и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии врач задним числом внёс в историю болезни женщины сведения о якобы проведённых реанимационных мероприятиях, - отмечают в Следкоме.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.
причинение смерти по неосторожности
 
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