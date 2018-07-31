В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов

В Емельяновском районе врач подозревается в причинении смерти по неосторожности





Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении врача анестезиолога-реаниматолога палаты интенсивной терапии КГБУЗ «Емельяновская ЦРБ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).





По предварительной версии следствия, 13 апреля в ночное время, подозреваемый, находясь на дежурстве, отказался прийти в палату к 86-летней пациентке и проводить ей реанимационные мероприятия несмотря на то, что следящая аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения.







- При этом дал устное распоряжение вызвавшей его медсестре отключить следящую аппаратуру и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии врач задним числом внёс в историю болезни женщины сведения о якобы проведённых реанимационных мероприятиях, - отмечают в Следкоме.





В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.