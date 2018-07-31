В Улан-Удэ водитель «Истаны» совершил ДТП задним ходом









Накануне, 30 июля, на улице Ключевская, 70а, перед Сбербанком в Улан-Удэ произошла небольшая авария.Пожилой мужчина на Ssang Yong Istana, двигаясь задним ходом к месту парковки, врезался в припаркованный Nissan Qashqai.К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.