Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб
26 июля приговором Кяхтинского районного суда Бурятии осуждён житель города Кяхта, ранее работавший техником-инкассатором у индивидуального предпринимателя. Он занимался приёмом платежей с помощью платёжных терминалов, расположенных на территории района.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время бухгалтерской проверки бизнесмен обнаружил крупную недостачу - 2,6 миллионов рублей. Как оказалось, деньги присвоил инкассатор.
Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере.
- Учитывая частичное погашение ущерба, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, полное признание вины, материальное положение подсудимого и его семьи, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщают в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии инкассатору дали 4 года условно за кражу 2,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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