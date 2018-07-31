В Улан-Удэ после погони поймали угонщика

Мужчина находился в федеральном розыске



При угоне автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ был объявлен план «Перехват». После непродолжительной погони группа задержания УВО обнаружила автомобиль вместе с угонщиком на улице Новая.



При установлении личности правонарушителя выяснилось, что 25-летний мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ.



Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

