Мужчина находился в федеральном розыске
При угоне автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ был объявлен план «Перехват». После непродолжительной погони группа задержания УВО обнаружила автомобиль вместе с угонщиком на улице Новая.
При установлении личности правонарушителя выяснилось, что 25-летний мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ.
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ после погони поймали угонщика
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