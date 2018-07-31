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В Улан-Удэ после погони поймали угонщика

В Улан-Удэ после погони поймали угонщика
Происшествия, 
Мужчина находился в федеральном розыске

При угоне автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ был объявлен план «Перехват». После непродолжительной погони группа задержания УВО обнаружила автомобиль вместе с угонщиком на улице Новая.

При установлении личности правонарушителя выяснилось, что 25-летний мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. 
угон
 
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