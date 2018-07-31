Сотрудники центра защиты леса Иркутской области присвоили 460 тысяч

Возбуждено уголовное дело



Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



Предварительным следствием установлено, что с 19 по 20 января 2015 года сотрудники Областного государственного автономного учреждения «Тайшетский лесхоз», находясь в зависимости от должностных лиц филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», были вынуждены заключить с аффилированным обществом с ограниченной ответственностью «Сиблесцентр» договор на оказание услуг.



- 23 января 2015 года сотрудники Тайшетского лесхоза, находясь в зависимости от должностных лиц филиала ФБУ «Рослесзащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», были вынуждены перевести денежные средства в сумме более 460 тысяч рублей на счёт ООО «Сиблесцентр», а также подписать акт выполненных работ по указанному договору, без фактического их выполнения, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, - сообщают в областном Следкоме.



Следователями СКР совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности и полиции проведён ряд обысков в офисах филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», изъята документация, допрошены основные свидетели уголовного дела.



Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить аналогичных преступлений.



Расследование уголовного дела продолжается.

