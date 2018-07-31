Возбуждено уголовное дело
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Предварительным следствием установлено, что с 19 по 20 января 2015 года сотрудники Областного государственного автономного учреждения «Тайшетский лесхоз», находясь в зависимости от должностных лиц филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», были вынуждены заключить с аффилированным обществом с ограниченной ответственностью «Сиблесцентр» договор на оказание услуг.
- 23 января 2015 года сотрудники Тайшетского лесхоза, находясь в зависимости от должностных лиц филиала ФБУ «Рослесзащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», были вынуждены перевести денежные средства в сумме более 460 тысяч рублей на счёт ООО «Сиблесцентр», а также подписать акт выполненных работ по указанному договору, без фактического их выполнения, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, - сообщают в областном Следкоме.
Следователями СКР совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности и полиции проведён ряд обысков в офисах филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области», изъята документация, допрошены основные свидетели уголовного дела.
Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить аналогичных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудники центра защиты леса Иркутской области присвоили 460 тысяч
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