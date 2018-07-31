Обиженный мужчина ограбил знакомого
Несколько дней назад в отдел полиции обратился 26-летний житель посёлка Новокручининский, который пострадал в одном из баров Читы.
Мужчина отправился в бар со своим знакомым. Ночью в фойе бара неизвестные нанесли ему побои и отняли iPhone 5, а также 16 тысяч рублей. Мужчина не смог описать полицейским лиц нападавших, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции установили, что хищение имущества совершил 54-летний знакомый заявителя. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Желая как-то наказать знакомого, мужчина позвонил своим друзьям, которые вызвали потерпевшего в фойе и избили. После этого 54-летний знакомый избитого, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитил телефон и деньги. Кто похитил имущество, потерпевший не видел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшему.
Читинца избили и ограбили в баре
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