Читинца избили и ограбили в баре

Обиженный мужчина ограбил знакомого



Несколько дней назад в отдел полиции обратился 26-летний житель посёлка Новокручининский, который пострадал в одном из баров Читы.



Мужчина отправился в бар со своим знакомым. Ночью в фойе бара неизвестные нанесли ему побои и отняли iPhone 5, а также 16 тысяч рублей. Мужчина не смог описать полицейским лиц нападавших, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции установили, что хищение имущества совершил 54-летний знакомый заявителя. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Желая как-то наказать знакомого, мужчина позвонил своим друзьям, которые вызвали потерпевшего в фойе и избили. После этого 54-летний знакомый избитого, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитил телефон и деньги. Кто похитил имущество, потерпевший не видел.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшему.





