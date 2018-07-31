Читинец забыл ключи в замке и лишился 100 тысяч









В июне этого года с заявлением в полицию обратился читинец, у которого украли дорогостоящее имущество и деньги из квартиры.Накануне потерпевший забыл ключи в дверном замке, в результате чего их украли. В отсутствие хозяина вор проник в квартиру и похитил около ста тысяч рублей, золотые часы и коллекционные монеты.Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Он был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии.Полицейские установили причастность мужчины к ещё трём квартирным кражам, которые он совершал через открытые окна.По фактам хищений чужого имущества с проникновением в жилище возбуждены уголовные дела. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.Проверяется причастность злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.