Братчанин убил соседа 30 ударами ножа

Труп обнаружили только через 9 дней



34-летний братчанин осуждён за убийство. Он полностью признал себя виновным, сообщает пресс-служба Падунского районного суда Братска.



В начале апреля 2018 года мужчина выпивал со своим соседом на лавочке возле подъезда. Потом продолжили посиделки в квартире у соседа. После выпитого разговаривать они стали на повышенных тонах, сосед схватил гостя за мастерку, начал трясти. Тогда последний схватил с холодильника нож, которым нанес удар в область шеи. После удара у него в руке осталась только деревянная рукоять от ножа.



Затем он взял с холодильника второй нож, которым нанёс несколько ударов. Когда сосед упал на диван, мужчина увидел у него в руке телефон, экран которого загорелся. Он подумал, что потерпевший кому-то звонит с телефона и что сейчас сообщит о том, что он сделал. Тогда убийца стал наносить удары всё тем же ножом в область груди, живота, головы, шеи. Он нанёс около тридцати ударов ножом, затем закрыл квартиру на ключ и ушёл.



Потерпевший от полученных ран скончался на месте, его труп обнаружили только через девять дней.



Суд учёл характер личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется отрицательно, то, что состоит на учёте у нарколога, не судим, имеет малолетнего ребенка.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.



Приговор не вступил в законную силу.





