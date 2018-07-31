Труп обнаружили только через 9 дней
34-летний братчанин осуждён за убийство. Он полностью признал себя виновным, сообщает пресс-служба Падунского районного суда Братска.
В начале апреля 2018 года мужчина выпивал со своим соседом на лавочке возле подъезда. Потом продолжили посиделки в квартире у соседа. После выпитого разговаривать они стали на повышенных тонах, сосед схватил гостя за мастерку, начал трясти. Тогда последний схватил с холодильника нож, которым нанес удар в область шеи. После удара у него в руке осталась только деревянная рукоять от ножа.
Затем он взял с холодильника второй нож, которым нанёс несколько ударов. Когда сосед упал на диван, мужчина увидел у него в руке телефон, экран которого загорелся. Он подумал, что потерпевший кому-то звонит с телефона и что сейчас сообщит о том, что он сделал. Тогда убийца стал наносить удары всё тем же ножом в область груди, живота, головы, шеи. Он нанёс около тридцати ударов ножом, затем закрыл квартиру на ключ и ушёл.
Потерпевший от полученных ран скончался на месте, его труп обнаружили только через девять дней.
Суд учёл характер личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется отрицательно, то, что состоит на учёте у нарколога, не судим, имеет малолетнего ребенка.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Братчанин убил соседа 30 ударами ножа
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Труп обнаружили только через 9 дней
О происшествии рассказали жители села Курумкан
Родственнице грозит до двух лет колонии
Мужчина посчитал за розыгрыш звонок знакомого об угоне и вовремя не принял меры
Возгорания произошли из-за гроз
Бомж вернулся за «добавкой» и попался полицейским
Соседи постоянно жаловались за неадекватных людей в подъезде
Тело унесло в Прибайкальский район
Возгорания действуют в труднодоступной местности
Только за воскресенье злоумышленники обворовали владельцев машин и отдыхающих на турбазах
Они собирали коноплю по районам
ДТП произошло на «зебре»
Он хотел переплыть реку, но не рассчитал свои силы
Дом сгорел дотла
Байкера доставили в больницу