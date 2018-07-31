О происшествии рассказали жители села Курумкан
Как стало известно «Байкал-Daily», в селе Курумкан в Бурятии поссорились и подрались инкассаторы. Инцидент произошёл накануне, 30 июля.
- Сотрудники напились, разодрались и сейчас сидят в «кутузке». Полиция их забрала, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.
В МВД по Бурятии подтвердили, что, действительно, 30 июля около 22 часов вечера в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одной из гостиниц Курумкана.
- Двое граждан были доставлены в отдел полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. Они привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - отметили в пресс-службе.
Им грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году в Бурятии произошло громкое ЧП с машиной инкассаторов. В их «Газель» врезался «Рено» - в результате столкновения погибли два человека из легковушки. После аварии из инкассаторской машины пропали 2 миллиона рублей.
В Бурятии инкассаторы напились и подрались в гостинице
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