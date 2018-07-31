Бомж вернулся за «добавкой» и попался полицейским
В одном из ресторанов Якутска вор ночью украл часть алкоголя и скрылся. На следующий день после кражи преступник решил вернуться на место происшествия за «добавкой», однако был пойман сотрудниками полиции.
- Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний уроженец Кобяйского района без определённого места жительства и работы, - сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии. Преступник заключён под стражу.
В Якутии поймали жадного алковора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бомж вернулся за «добавкой» и попался полицейским
Соседи постоянно жаловались за неадекватных людей в подъезде
Тело унесло в Прибайкальский район
Возгорания действуют в труднодоступной местности
Только за воскресенье злоумышленники обворовали владельцев машин и отдыхающих на турбазах
Они собирали коноплю по районам
ДТП произошло на «зебре»
Он хотел переплыть реку, но не рассчитал свои силы
Дом сгорел дотла
Байкера доставили в больницу
Доход от продажи лома он потратил по своему усмотрению
Возгорания произошли в двух районах республики
Организована проверка по факту оставления мужчины-инвалида в опасности на острове
Пока мать поливала огород, малыш попал в щель возле кровати и задохнулся
Ещё семь малышей госпитализированы