В Якутии поймали жадного алковора

Бомж вернулся за «добавкой» и попался полицейским



В одном из ресторанов Якутска вор ночью украл часть алкоголя и скрылся. На следующий день после кражи преступник решил вернуться на место происшествия за «добавкой», однако был пойман сотрудниками полиции.



- Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний уроженец Кобяйского района без определённого места жительства и работы, - сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии. Преступник заключён под стражу.

