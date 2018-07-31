В Бурятии нашли тело утонувшего 3-летнего мальчика

Тело унесло в Прибайкальский район
В Бурятии нашли тело утонувшего 17 июля трёхлетнего мальчика. Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском МВД, тело ребёнка обнаружили 27 июля в 16:35 на берегу Селенги в Прибайкальском районе. По предварительной информации, это именно тот малыш, который утонул в селе Поселье Иволгинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик утонул, когда остался под присмотром своей нетрезвой тёти, которая уснула на берегу реки. Малыша попытался спасти старший брат, но подросток не умел плавать. Он бежал за тонущим ребёнком около километра и звал на помощь, однако потом потерял брата из виду.
Следственным комитетом республики проводится доследственная проверка по этому факту.
Ранее из-за высокого уровня рек поиски малыша были прекращены, однако вскоре их возобновили. У матери 4-х детей трагедия отразилась на состоянии здоровья: у неё начали отекать ноги после недавних родов. В этой связи, для должного ухода за новорождённым ребёнком было принято решение отдать его в больницу.
Кроме того, семья постоянно переезжала из района в район. Недавно они встали на учёт как семья, находящаяся в социально-опасном положении.
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