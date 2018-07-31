Группу наркоторговцев накрыли в Чите

Они собирали коноплю по районам
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали шестерых жителей Читы, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков.
По предварительным данным, 28-летний читинец, являясь лидером группы, организовал незаконные изготовление, хранение и сбыт наркотиков растительного происхождения. Участники группы выезжали в районы края, собирали дикорастущую коноплю, затем изготавливали из неё гашишное масло и сбывали наркозависимым читинцам.
Следователям и оперативникам удалось доказать причастность задержанных к нескольким фактам изготовления и сбыта наркотиков. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты наркотические вещества и приспособления для их изготовления. В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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