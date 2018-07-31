Он хотел переплыть реку, но не рассчитал свои силы
Несчастный случай был зафиксирован в Заиграевском районе. По словам очевидцев, 29 июля вечером на реке Уда, в 1,5 км. от слеа Эрхирик, во время купания утонул 47-летний мужчина.
- 29 июля около 8 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о происшествии. Тело не обнаружено, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Горожанин, решивший переплыть реку, за некоторое время до этого распивал в компании на берегу спиртное, уточняют в МВД.
Ещё один трагический случай произошёл на воде на прошлой неделе. Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля вечером на реке Уда в микрорайоне Площадка утонул мужчина.
А 17 июля в селе Поселье Иволгинского района утонул 3-летний малыш: он остался под присмотром нетрезвой родственницы, которая уснула на побережье. Мальчик сорвался с берега и начал тонуть. Его попытался спасти брат, однако не смог помочь. Следственный комитет по Бурятии начал доследственную проверку. Поиски тела ребёнка продолжаются.
В Бурятии утонул пьяный мужчина
Происшествия, Фото:
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