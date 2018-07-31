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В Бурятии на месте пожара нашли труп

В Бурятии на месте пожара нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дом сгорел дотла

Ночью 29 июля сгорел нежилой деревянный дом в посёлке Тухум Селенгинского района Бурятии.

Через 4 минуты после сообщения о пожаре на место прибыло первое подразделение пожарной охраны, к их приезду горели крыша и дом изнутри.

В результате пожара сгорела крыша дома, дом и веранда выгорели изнутри на общей площади 37 кв. м.

При тушении здания было обнаружено тело мужчины.

- Условием развития пожара послужило его позднее обнаружение и сообщение. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём – уточняют в МЧС.

Утром того же дня огнеборцы пожарно-спасательной части №1 выезжали на тушение автомобиля по ул. Грачевская Советского района Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в результате пожара автомобиль сгорел полностью. Хозяин машины получил термические ожоги лица и кистей рук 2-3 степени.

Предварительной причиной пожара в данном случае, стало также неосторожное обращением с огнём.

В обоих случаях виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

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