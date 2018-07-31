На пожарах в Бурятии сгорела крыша дома и выгорел магазин

Возгорания произошли в двух районах республики



За сутки в Бурятии произошло 2 пожара. Первый из них случился в Прибайкальском районе. В 4:09 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Гремячинск на улице Комсомольская горит дом. В результате пожара сгорела крыша дома и веранда. Пламя потушили в 4:45 четыре человека и три единицы техники.



Следующее возгорание произошло в 4:25 в Пожар в Джидинском районе. В селе Желтура на улице Ленина загорелся магазин. Огонь повредил магазин изнутри. Пожар ликвидировали в пять утра 4 человека и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

