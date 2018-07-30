В Бурятии 7-месячный малыш умер во сне

29 июля вечером в одном из домов улуса Нарын было обнаружено тело 7-месячного ребенка, который задохнулся во время сна, попав в щель между кроватью и стеной комнаты. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка.





По предварительным данным, мать с грудным ребёнком приехала из Улан-Удэ в улус Нарын в гости к своим родителям. В доме была люлька, однако малыш плохо в ней спал, поэтому его укладывали на большую кровать. Из-за плинтуса кровать не вставала вплотную к стене; чтобы ребёнок не упал – щель рядом со стеной прикрывали свернутым одеялом. 29 июля женщина, как обычно, вечером уложила сына спать, а сама ушла поливать огород.







В доме находились родственники, которых она попросила присмотреть за ребёнком. Однако мальчик не плакал, поэтому все думали, что он спит, и не обращали на кровать внимание. Мать вернулась через некоторое время, увидела, что одеяло, которым была прикрыта щель, скомкано, а тело ребёнка находится между кроватью и стеной. Женщина достала малыша, но почувствовала, что он не дышит. Вместе с родственниками они повезли мальчика в соседнее село в больницу, но там врачам пришлось констатировать смерть младенца. Вероятно во сне, ворочаясь, он столкнул одеяло, упал в щель и задохнулся.





В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Экспертным путем выясняется точная причина смерти ребёнка. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, сообщили в СУ СКР Бурятии.





В Следкоме отмечают, что в нашем регионе нередки подобные случаи гибели детей, которых оставляют спать на небезопасных высоких кроватях, диванах, креслах без надлежащего ограждения. Также нередки случаи смерти младенцев во сне, когда кормящие матери на ночь не укладывают детей в люльку или кроватку, оставляют их рядом с собой, засыпают и во сне придавливают малыша.







- Для того чтобы избежать таких трагедий, настоятельно просим всех матерей строго придерживаться рекомендаций врачей, которые даются в родильных домах – после кормления обязательно перекладывать малыша в кроватку. Максимально обезопасить спальное место ребёнка, которое должно быть огорожено бортами, исключающими падение малыша, его контакт с электрическими приборами и доступ домашних животных, - отмечают в Следкоме.