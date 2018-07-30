В Сибири от инфекции погиб младенец

Ещё семь малышей госпитализированы
28 июля в утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в посёлке Анастасино умер годовалый ребёнок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка.
По предварительным данным, 25 июля годовалый ребёнок стал себя плохо чувствовать, перестал принимать пищу, но мать лечила его дома, и за медицинской помощью не обращалась. 28 июля состояние малыша резко ухудшилось, родители вызвали скорую помощь¸ но ребёнок скончался до её прибытия. Предварительная причина смерти - ротавирусная инфекция. С подозрением на инфекцию госпитализированы ещё семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.
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