В Иркутской области в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

В Братском районе два человека погибли при столкновении мотоцикла Kawasaki и грузовой фуры. Смертельное ДТП случилось в ночь с 27-го на 28-е июля в районе села Александровка. Около половины третьего ночи по мосту двигалась фура Scania, в этот момент на полной скорости сзади в неё влетел мотоцикл. На месте ДТП до приезда медиков скончались 34-летний водитель мотоцикла и его 22-летний пассажир.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, сообщает ТК Город.