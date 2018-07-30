В Иркутской области в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

Удар был такой силы, что у водителя и пассажира двухколёсного транспортного средства не было шансов
В Братском районе два человека погибли при столкновении мотоцикла Kawasaki и грузовой фуры. Смертельное ДТП случилось в ночь с 27-го на 28-е июля в районе села Александровка. Около половины третьего ночи по мосту двигалась фура Scania, в этот момент на полной скорости сзади в неё влетел мотоцикл. На месте ДТП до приезда медиков скончались 34-летний водитель мотоцикла и его 22-летний пассажир.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, сообщает ТК Город.
Удар был такой силы, что у водителя и пассажира двухколёсного транспортного средства не было шансов
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