В Бурятии выгорел магазин с товаром

Пожар произошёл в Джидинском районе
30 июля в 4:25 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Желтура по улице Ленина горел магазин. В результате пожара выгорел изнутри магазин, повреждено торговое оборудование и товар.
Пожар был ликвидирован в 5 утра, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
Женщина долгое время не платила алименты
Охраннику удалось спасти нескольких птиц
Он жестоко расправился с возлюбленной и сыном, заподозрив супругу в измене
26 июля в ходе рейда ночью государственный лесной инспектор обнаружил двух жителей Заиграевского района, которые незаконно рубили сосны
Автомобили пропали в разных частях России 15 лет назад
Лесопожарная обстановка в республике стабильна
Злоумышленники вскрыли сейфы, чтобы найти деньги
Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Причина странного поведения мужчины неизвестна
Гендиректора НПО им. Лавочкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Женщина врезалась в «ВАЗ»
Во время трагедии ребёнок оставался дома один
Огонь потушили за 15 минут
Недостача обнаружилась во время бухгалтерской проверки
Авария произошла в Железнодорожном районе