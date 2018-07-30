В Бурятии выгорел магазин с товаром

30 июля в 4:25 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Желтура по улице Ленина горел магазин. В результате пожара выгорел изнутри магазин, повреждено торговое оборудование и товар.







Пожар был ликвидирован в 5 утра, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.