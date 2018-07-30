В Иркутской области мать-«кукушку» посадили на 3 года

Женщина долгое время не платила алименты



36-летняя жительница Усть-Илимска признана виновной по ч.1 ст.157 УК РФ «Совершение неуплаты родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, совершённое неоднократно».



Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца. Суд отменил отсрочку отбывания наказания по предыдущему приговору.



Окончательно подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщает прокуратура Иркутской области.

