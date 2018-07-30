В Улан-Удэ собаки загрызли птиц живого уголка парка «Лион»

Охраннику удалось спасти нескольких птиц



Сегодня утром в улан-удэнском парке аттракционов «Диво Lion» в живом уголке были найдены тушки убитых птиц. Улан-удэнцы начали строить самые различные предположения, кто может быть виновным в ЧП. Как выяснилось, птиц загрызли собаки.



- Это были собаки. Охранник успел спасти нескольких птиц, произошло это ночью. Животные, видимо, каким-то образом вырыли яму под ограждением, прогрызли сетку и проникли в уголок, - рассказал «Байкал-Daily» представитель парка аттракционов.



Сколько птиц загрызли бродячие собаки, сейчас устанавливается.



По словам сотрудника, в парке содержатся утки, курицы, индюки и перепёлки.



Специалист сообщил, что к ним приходили недавно полицейские, чтобы выяснить подробности происшествия.



