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В Улан-Удэ собаки загрызли птиц живого уголка парка «Лион»

В Улан-Удэ собаки загрызли птиц живого уголка парка «Лион»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Охраннику удалось спасти нескольких птиц

Сегодня утром в улан-удэнском парке аттракционов «Диво Lion» в живом уголке были найдены тушки убитых птиц. Улан-удэнцы начали строить самые различные предположения, кто может быть виновным в ЧП. Как выяснилось, птиц загрызли собаки.

- Это были собаки. Охранник успел спасти нескольких птиц, произошло это ночью. Животные, видимо, каким-то образом вырыли яму под ограждением, прогрызли сетку и проникли в уголок, - рассказал «Байкал-Daily» представитель парка аттракционов.

Сколько птиц загрызли бродячие собаки, сейчас устанавливается.

По словам сотрудника, в парке содержатся утки, курицы, индюки и перепёлки.

Специалист сообщил, что к ним приходили недавно полицейские, чтобы выяснить подробности происшествия.

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