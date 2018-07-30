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В Бурятии «чёрных лесорубов» поймали ночью

В Бурятии «чёрных лесорубов» поймали ночью
Происшествия,  Фото:РАЛХ
26 июля в ходе рейда ночью государственный лесной инспектор обнаружил двух жителей Заиграевского района, которые незаконно рубили сосны

Лесорубы успели срубить 19 сосен объёмом более 5 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

Автомобиль, бензопила и незаконно заготовленная древесина были изъяты.




В отношении граждан составлен протокол о лесонарушении по ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в отдел полиции по Заиграевскому району для принятия правового решения.




Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или в единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается в круглосуточном режиме.

черные лесорубы
 
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