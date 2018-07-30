Лесопожарная обстановка в республике стабильна
За прошедшие выходные в Бурятии ликвидировано 2 лесных пожара. Первый очаг возгорания возник на территории Заиграевского района 28 июля, предположительно, в результате неосторожного обращения с огнём местными жителями. Пожар был был ликвидирован лесной охраной в течение первых часов после обнаружения на площади 0,3 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
Второй лесной пожар был обнаружен 29 июля в 7 часов утра на территории Кабанского района. Очаг возник, по предварительным данным, также по причине неосторожного обращения с огнём. Возгорание было ликвидировано за несколько часов. Площадь, пройденная огнём, составила около 1,5 га.
Всего на тушении лесных пожаров за выходные работало 12 сотрудников лесной охраны, и 5 единиц лесопожарной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществлялся 3 воздушными судами и группировкой наземного патрулирования из 27 групп.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лесопожарная обстановка в республике стабильна
Злоумышленники вскрыли сейфы, чтобы найти деньги
Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Причина странного поведения мужчины неизвестна
Гендиректора НПО им. Лавочкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Женщина врезалась в «ВАЗ»
Во время трагедии ребёнок оставался дома один
Огонь потушили за 15 минут
Недостача обнаружилась во время бухгалтерской проверки
Под отключение попал микрорайон Мясокомбинат
Владельца автомобиля госпитализировали в больницу
Мотоциклист сам стал виновником аварии, выехав на красный сигнал светофора
Мужчина обокрал родного дядю
Ещё три человека пострадали
Перед этим была погоня со стрельбой за другим водителем