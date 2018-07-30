В Бурятии потушили два лесных пожара

Лесопожарная обстановка в республике стабильна



За прошедшие выходные в Бурятии ликвидировано 2 лесных пожара. Первый очаг возгорания возник на территории Заиграевского района 28 июля, предположительно, в результате неосторожного обращения с огнём местными жителями. Пожар был был ликвидирован лесной охраной в течение первых часов после обнаружения на площади 0,3 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Второй лесной пожар был обнаружен 29 июля в 7 часов утра на территории Кабанского района. Очаг возник, по предварительным данным, также по причине неосторожного обращения с огнём. Возгорание было ликвидировано за несколько часов. Площадь, пройденная огнём, составила около 1,5 га.



Всего на тушении лесных пожаров за выходные работало 12 сотрудников лесной охраны, и 5 единиц лесопожарной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществлялся 3 воздушными судами и группировкой наземного патрулирования из 27 групп.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.

