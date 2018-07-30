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Обчистивших офисы братчан нашли через 5 лет

Происшествия, 
Злоумышленники вскрыли сейфы, чтобы найти деньги

На днях сотрудники уголовного розыска завершили работу по установлению подозреваемых в серии хищений, совершённых в офисах одного из учреждений. События происходили более пяти лет назад в двух посёлках Братского района.

Два эпизода были зарегистрированы в посёлке Кежемском, ещё один – в Большеокинском. Неизвестные злоумышленники в ночное время, разобрав перекрытие крыши, в одном случае, и путём взлома замков – в другом, забрались внутрь, где вскрыли хранилища, но на тот момент денег в них не оказалось. Добычей стали различные более-менее ценные вещи, которые удалось обнаружить в помещении. Тогда найти похитителей не удалось. А недавно появились новые данные, проверка которых позволила раскрыть преступления.

Один из подозреваемых задержан несколько дней назад в Братском районе. Полицией был проведён следственный эксперимент, в ходе которого мужчина в точности показал, как он попал в находившееся в посёлке Кежемском здание и каким образом распилил сейф. Всё это соответствовало картине преступления, что полностью подтвердило причастность задержанного к его совершению.

Параллельно оперативники возобновили проверку по другому уголовному делу. Это кража в селе Большеокинское. И здесь вскоре был выявлен след, приведший сотрудников в одну из колоний. Подозреваемый отбывал там наказание за другое преступление. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Братское» привезли его на место кражи пятилетней давности, где завершили следственно-оперативные действия.

В настоящее время обоим фигурантам ранее приостановленных уголовных дел предъявлены обвинения, а также завершены оперативные мероприятия сразу на трём нераскрытым преступлениям прошлых лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (Братск).
 
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