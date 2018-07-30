Пенсионер в Бурятии вырастил более 5 тысяч кустов мака

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения операции «Мак» выявили факт культивирования наркосодержащего растения пенсионером в селе Кабанске Кабанского района Бурятии.
С приусадебного участка 68-летнего местного жителя полицейские изъяли 5 250 кустов мака, который, по его словам, он выращивал для личного потребления. Ранее мужчина не судим.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере».
Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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