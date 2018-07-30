На пожаре в Чите сгорел 1,5-годовалый малыш

Во время трагедии ребёнок оставался дома один



27 июля около восьми вечера во время тушения пожара частного жилого дома в Ингодинском районе Читы обнаружено тело малолетнего ребёнка. По данному факту следственными органами СУ КР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 27 июля около 18 часов 37-летняя хозяйка дома ушла на работу, оставив 1,5-годовалого ребёнка под присмотром 12-летнего сына. Старший брат через некоторое время ушёл гулять. Позже соседи заметили дым, идущий из дома. Прибывшие пожарные потушили возгорание и обнаружили тело 1,5-годовалого мальчика в одной из комнат дома.



- Следователи совместно со специалистами МЧС провели осмотр места происшествия и другие первоначальные процессуальные действия. Признаков поджога дома к настоящему моменту не выявлено. Опрошена мать, жители соседних домов, другие очевидцы. Назначены судебная медицинская экспертиза по телу погибшего мальчика для установления причин смерти, а также пожарно-техническая - для установления причин возгорания, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за замыкания электропроводки. Процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств произошедшего.

