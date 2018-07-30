Улан-удэнцы полтора часа оставались без холодной воды

Авария произошла в Железнодорожном районе



Накануне, 29 июля, в половине второго дня из-за течи на теплотрассе отключили холодную воду на улице Мостостроителей 6-й проезд.

В три часа дня вода появилась в домах горожан. Время отключения составило 1 час 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

