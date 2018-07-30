Улан-удэнцы пять часов оставались без света

Под отключение попал микрорайон Мясокомбинат



Накануне, 29 июля, в половине пятого вечера из-за выхода из строя отключилась электроподстанция. Без света остались потребители с улиц Пищевая, Тулаева, Кольцова (частично), Залесная.



Через час аварию частично устранили и электроэнергия появилась в домах всех горожан, кроме потребителей с улицы Залесная. В 21:28 запитали оставшиеся дома. Без света горожане оставались около пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

