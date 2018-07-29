В последний раз его видели в Улан-Удэ
Полицейские разыскивают 53-летнего жителя ДНТ «Берёзка» Тарбагатайского района Виталия Цыбикова. Он ещё в начале марта ушёл из дома на улице Пугачева в Улан-Удэ, и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, рост 168-170 см, среднего телосложения.
Особые приметы: татуировка в виде тюльпана на кисти руки.
Был одет: куртка и джинсы черного цвета.
Ранее мужчина не пропадал.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД по Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).
Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу в Улан-Удэ нашёлся пропавший месяц назад турист из Монголии. Будучи пьяным, он случайно уехал на поезде в Иркутск, откуда возвращался в столицу Бурятии пешком.
В Бурятии пять месяцев ищут пропавшего мужчину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ещё три человека пострадали
Перед этим была погоня со стрельбой за другим водителем
В последний раз его видели в Улан-Удэ
Столкнулись две «Тойоты»
ДТП произошло перед «зеброй»
У иркутского биткоинового барона похитили 28 аппаратов. ВИДЕО
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В аварии пострадала семья с детьми
Машина врезалась в бетонный отбойник и опрокинулась
ЧП произошло в Кяхтинском районе
Виновником одного из них стал водитель, пересекавший сплошную. ФОТО
Женщина отправится за решётку
Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле
Осознав произошедшее, злоумышленники вернули украденное, однако себе оставили музыкальные колонки
Женщина вела счёт для перечисления денег приставам