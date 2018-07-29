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В Бурятии пять месяцев ищут пропавшего мужчину

В Бурятии пять месяцев ищут пропавшего мужчину
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по РБ
В последний раз его видели в Улан-Удэ

Полицейские разыскивают 53-летнего жителя ДНТ «Берёзка» Тарбагатайского района Виталия Цыбикова. Он ещё в начале марта ушёл из дома на улице Пугачева в Улан-Удэ, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, рост 168-170 см, среднего телосложения.

Особые приметы: татуировка в виде тюльпана на кисти руки.

Был одет: куртка и джинсы черного цвета.

Ранее мужчина не пропадал.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД по Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).

Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу в Улан-Удэ нашёлся пропавший месяц назад турист из Монголии. Будучи пьяным, он случайно уехал на поезде в Иркутск, откуда возвращался в столицу Бурятии пешком.

пропавшие без вести
 
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