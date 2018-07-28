ЧП произошло в Кяхтинском районе
26 июля в посёлке Чикой Кяхтинского района Бурятии был убит 32-летний прапорщик из войсковой части 2322. Эта часть относится к Пограничному управлению ФСБ России по Бурятии. Военнослужащий служил контролёром МАПП в городе Кяхта.
Вечером в четверг прапорщика возле жилого дома застрелил житель Чикоя. Он выстрелил ему из охотничьего гладкоствольного ружья в живот. Раненый скончался по дороге в больницу.
По информации «Байкал-Dailу», у прапорщика остались двое маленьких детей.
Подозреваемый был сразу же объявлен в розыск. Известно, что 29-летний уроженец Чикоя ранее трижды судим – за угрозу убийством, кражу и приобретение и хранение наркотиков.
Сегодня стало известно, что подозреваемый в убийстве покончил с собой. Его тело было найдено той же ночью.
Что произошло в тот вечер, ещё предстоит установить.
Житель Бурятии застрелил пограничника и покончил с собой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 28.07.2018
ЧП произошло в Кяхтинском районе
Виновником одного из них стал водитель, пересекавший сплошную. ФОТО
Женщина отправится за решётку
Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле
Осознав произошедшее, злоумышленники вернули украденное, однако себе оставили музыкальные колонки
Женщина вела счёт для перечисления денег приставам
Мужчина находился в этот момент на лечении
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии
Ребёнка отправили в больницу. ВИДЕО
Преступление раскрыли по горячим следам
Мошенники украли больше 20 тысяч рублей с карты
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
Мужчина подозревается в нескольких нападениях
Пожар ликвидировали за 10 минут
Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей