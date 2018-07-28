Житель Бурятии застрелил пограничника и покончил с собой

ЧП произошло в Кяхтинском районе



26 июля в посёлке Чикой Кяхтинского района Бурятии был убит 32-летний прапорщик из войсковой части 2322. Эта часть относится к Пограничному управлению ФСБ России по Бурятии. Военнослужащий служил контролёром МАПП в городе Кяхта.



Вечером в четверг прапорщика возле жилого дома застрелил житель Чикоя. Он выстрелил ему из охотничьего гладкоствольного ружья в живот. Раненый скончался по дороге в больницу.



По информации «Байкал-Dailу», у прапорщика остались двое маленьких детей.



Подозреваемый был сразу же объявлен в розыск. Известно, что 29-летний уроженец Чикоя ранее трижды судим – за угрозу убийством, кражу и приобретение и хранение наркотиков.



Сегодня стало известно, что подозреваемый в убийстве покончил с собой. Его тело было найдено той же ночью.



Что произошло в тот вечер, ещё предстоит установить.

