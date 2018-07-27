Внучка украла у забайкальца 200 тысяч

Мужчина находился в этот момент на лечении



В полицию поступило заявление от 73-летнего жителя забайкальского села Матусово о хищении с его банковского счёта 200 тысяч рублей.



С начала мая пенсионер находился на стационарном лечении в районной больнице. Выписавшись, мужчина решил снять средства, однако денег на карте не было.



В ходе расследования полицейские установили причастность к краже внучки потерпевшего, которая работает в больнице. Воспользовавшись банковской картой дедушки, она подключила на свой номер телефона мобильный банк и в течение двух месяцев похищала деньги, которые тратила на собственные нужды.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

