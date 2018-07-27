Мужчина находился в этот момент на лечении
В полицию поступило заявление от 73-летнего жителя забайкальского села Матусово о хищении с его банковского счёта 200 тысяч рублей.
С начала мая пенсионер находился на стационарном лечении в районной больнице. Выписавшись, мужчина решил снять средства, однако денег на карте не было.
В ходе расследования полицейские установили причастность к краже внучки потерпевшего, которая работает в больнице. Воспользовавшись банковской картой дедушки, она подключила на свой номер телефона мобильный банк и в течение двух месяцев похищала деньги, которые тратила на собственные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Внучка украла у забайкальца 200 тысяч
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