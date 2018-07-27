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В Братске горели торговые прилавки

В Братске горели торговые прилавки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар ликвидировали за 10 минут

В Братске 26 июля пожарные ликвидировали пожар торговых прилавков. Огнеборцам удалось потушить пламя за 10 минут. Причины пожара неизвестны.

К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов – «101».
пожар
 
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