В Братске горели торговые прилавки

Пожар ликвидировали за 10 минут
В Братске 26 июля пожарные ликвидировали пожар торговых прилавков. Огнеборцам удалось потушить пламя за 10 минут. Причины пожара неизвестны.
К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов – «101».
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