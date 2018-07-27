Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»
В минувшую среду полицейские в Карымском районе Забайкальского края выявили факт культивирования мака. В селе Подлесное они обнаружили в огороде местного жителя свыше 500 кустов мака.
48-летний мужчина выращивал запрещённое растение, тщательно ухаживал, удобрял, обрабатывал от сорняков и поливал.
Изъятые образцы растений направлены на экспертизу.
Ранее забайкалец уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец вырастил в огороде 500 кустов мака
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