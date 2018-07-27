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Забайкалец вырастил в огороде 500 кустов мака

Происшествия, 
Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»

В минувшую среду полицейские в Карымском районе Забайкальского края выявили факт культивирования мака. В селе Подлесное они обнаружили в огороде местного жителя свыше 500 кустов мака.

48-летний мужчина выращивал запрещённое растение, тщательно ухаживал, удобрял, обрабатывал от сорняков и поливал.

Изъятые образцы растений направлены на экспертизу.

Ранее забайкалец уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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