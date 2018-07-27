Забайкалец вырастил в огороде 500 кустов мака

Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»



В минувшую среду полицейские в Карымском районе Забайкальского края выявили факт культивирования мака. В селе Подлесное они обнаружили в огороде местного жителя свыше 500 кустов мака.



48-летний мужчина выращивал запрещённое растение, тщательно ухаживал, удобрял, обрабатывал от сорняков и поливал.



Изъятые образцы растений направлены на экспертизу.



Ранее забайкалец уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

