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Больше суток пенсионеры плутали в лесу Иркутской области

Больше суток пенсионеры плутали в лесу Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожилые люди собирали дикоросы и заблудились

Спасатели, пожарные, сотрудники полиции, работники лесничества в течение суток вели поиск двух пожилых людей, заблудившихся в лесном массиве в Шелеховском районе Иркутской области.

На связь со спасателями вечером 25 июля вышел 68-летний мужчина и сообщил, что при сборе ягод потерял свою спутницу из вида. Оба хорошо подготовились к ночёвке в лесу: при себе у них были тёплая одежда, запас продовольствия и воды, спички. Вот только эти вещи они оставили на поляне, вернуться к которой уже не смогли, поскольку оба заблудились.

- При себе у мужчины был мобильный телефон. С помощью сигнала, поступавшего с него, удалось определить координаты местонахождения. Около пяти утра мужчина был найден в лесном массиве. Для поиска его жены был привлечён кинолог со служебной собакой из специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. Собака вывела спасателей на вещи сборщиков дикоросов, а чуть позже взяла след 81-летней женщины. Пенсионерке удалось выйти на тропу, ведущую в направлении детского оздоровительного лагеря «Огоньки», на которой около 15 часов её и обнаружила поисковая группа. По словам женщины, ночь она провела, укрывшись под большим деревом, а днём продолжила искать выход из леса, - сообщил начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов.



С начала лета областные спасатели выезжали на поиски 17 человек, пропавших в лесах региона. 14 из них были найдены и доставлены домой, поиски двоих, к сожалению, результата не дали, один человек был найден погибшим. В большинстве случаев в числе заблудившихся именно пожилые люди, занимающиеся сбором грибов и ягод.

- Конечно, работу по поискам потерявшихся в лесу значительно облегчает наличие сотовой связи, благодаря которой можно отследить передвижение человека, - уточнил Андрей Кармаданов.

Сборщикам дикоросов специалисты рекомендуют обязательно поставить в известность о своём маршруте родственников, согласовать с ними время выходов на связь и, конечно, не заходить далеко в лес в незнакомой местности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
лес
 
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