Пострадавших в результате пожара нет
В Иркутске 26 июля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Аносова, 2 произошло задымление. Эвакуировали 35 человек, из них — 28 детей, сообщает РИА Новости.
Как позднее уточнил собеседник агентства, очаг возгорания находился в бойлерной, которая находится в подвале трёхэтажного кирпичного здания реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В Иркутске горел детский реабилитационный центр
Происшествия, Фото:
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