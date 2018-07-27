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В Иркутске горел детский реабилитационный центр

В Иркутске горел детский реабилитационный центр
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавших в результате пожара нет

В Иркутске 26 июля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Аносова, 2 произошло задымление. Эвакуировали 35 человек, из них — 28 детей, сообщает РИА Новости.

Как позднее уточнил собеседник агентства, очаг возгорания находился в бойлерной, которая находится в подвале трёхэтажного кирпичного здания реабилитационного центра для несовершеннолетних.
пожар
 
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