В Иркутской области подрядчик незаконно получил 250 тысяч из бюджета



К оплате предъявлена и разборка многоквартирного дома, который фактически сгорел при пожаре ещё до того, как подрядчик приступил к его сносу. Также подрядчик не выполнил работы по демонтажу фундамента общей стоимостью около 50 тысяч рублей.



Исполнителю предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Подготовлено исковое заявление о возврате денег. По решению суда наложен арест на его личный счёт в банке, сообщает прокуратура Иркутской области.



Подрядчик муниципального контракта представил в администрацию Бодайбинского поселения акт выполненных работ. Он содержал ложные сведения о работах по утилизации более 2500 кубических метров отходов. Они образованы при сносе домов. Мужчина незаконно получил из бюджета более 250 тысяч рублей.