ОПГ по сбыту героина осудили в Усолье

Наркотики им поставляла ангарчанка



В Усолье-Сибирском суд вынес обвинительный приговор трём мужчинам, которые сбывали наркотики на территории города и района.



Предварительно сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что трое граждан, используя средства телефонной связи, автомобили, сбывают наркотики по договорённости с потенциальными потребителями в разных районах города.



Правоохранители установили схему незаконного сбыта героина, согласно которой у каждого участника организованной группы была своя роль. По информации оперативников, в состав группы входили трое жителей Усолья - мужчины в возрасте от 22 до 32 лет, старший из них ранее судим за сбыт наркотиков и по возвращению из мест лишения свободы решил возобновить противоправную деятельность.



Соблюдая меры конспирации, молодые люди занимались реализацией героина, доставляя его на автомобилях своим клиентам. Продажа велась на регулярной основе. Поставщиком запрещённых средств стала 49-летняя ангарчанка.



В конце мая 2017 года оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Усольский» совместно с бойцами спецназа полиции задержали подозреваемых на съёмной квартире в Привокзальном районе города.



В ходе задержания изъяли партию наркотических средств, расфасованных по пакетам и готовых для реализации. Экспертиза подтвердила, что это героин. Также обнаружены и изъяты более 200 тысяч рублей, добытые незаконным путём, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства противоправной деятельности предполагаемых наркодельцов.



Правоохранителями проведены опознания, очные ставки, допросы. Одиннадцать томов уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 Уголовного Кодекса «Незаконное производство или сбыт наркотических средств», совершённое организованной группой лиц, были переданы в суд.



Накануне Усольским городским судом мужчины признаны виновными. Организатору бизнеса назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Двум другим – по 10 с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



49-летняя жительница Ангарска, в отношении которой также было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время предстанет перед судом, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

