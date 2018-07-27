Поющий песни Наташи Королёвой убийца из Бурятии получил 19,5 лет

В Перми суд признал уроженца Бурятии, большого фаната Наташи Королёвой, виновным в убийстве, двух разбоях, грабеже, краже и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
По версии следствия, в октябре 2017 года мужчина убил в Перми малознакомого собутыльника. После убийства, скрываясь, преступник совершил два разбойных нападения и один грабёж в отношении женщин в разных частях Перми и Пермского района. Затем он угнал автомобиль из Индустриального района города Перми, украв также из машины сотовый телефон и тысячу рублей. На угнанной машине преступник (который не умел водить) попал в ДТП в Добрянском районе Пермского края, после чего исчез.
Мужчина был объявлен в розыск и задержан спустя месяц, в конце ноября, в родной Бурятии.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. В пользу ребёнка убитого молодого человека с виновного взыскан 1 млн. рублей, в пользу пострадавших женщин – по 500 и 200 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийца прославился на всю страну благодаря тому, что любил петь жертвам песни Наташи Королёвой. Чаще всего он исполнял «Маленькую страну». Одной из ограбленным женщин он демонстрировал микрофон. Хит Королёвой преступник с удовольствием исполнил и после задержания, во время допроса.
Пристрастие к песням Наташи Королёвой его, кстати, и выдало. Добравшись до Бурятии, мужчина устроился работать на чабанской стоянке. По одной из версий, здесь он по-прежнему распевал любимые композиции. Хозяйка рассказала о новом работнике своему сыну, который слышал про ориентировку на беглеца-поклонника песен Королёвой. По другой версии, мужчина спел эти песни в кафе, и тогда на него обратили внимание другие посетители.
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