Поющий песни Наташи Королёвой убийца из Бурятии получил 19,5 лет









В Перми суд признал уроженца Бурятии, большого фаната Наташи Королёвой, виновным в убийстве, двух разбоях, грабеже, краже и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.По версии следствия, в октябре 2017 года мужчина убил в Перми малознакомого собутыльника. После убийства, скрываясь, преступник совершил два разбойных нападения и один грабёж в отношении женщин в разных частях Перми и Пермского района. Затем он угнал автомобиль из Индустриального района города Перми, украв также из машины сотовый телефон и тысячу рублей. На угнанной машине преступник (который не умел водить) попал в ДТП в Добрянском районе Пермского края, после чего исчез.Мужчина был объявлен в розыск и задержан спустя месяц, в конце ноября, в родной Бурятии.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. В пользу ребёнка убитого молодого человека с виновного взыскан 1 млн. рублей, в пользу пострадавших женщин – по 500 и 200 тысяч рублей.Как сообщал «Байкал-Daily», убийца прославился на всю страну благодаря тому, что любил петь жертвам песни Наташи Королёвой. Чаще всего он исполнял «Маленькую страну». Одной из ограбленным женщин он демонстрировал микрофон. Хит Королёвой преступник с удовольствием исполнил и после задержания, во время допроса.