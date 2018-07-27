Они заработали более 5 миллионов рублей
Три жителя Краснокаменка разработали схему хищения денежных средств. В период с конца 2016 по май 2018 года один из подозреваемых, являясь директором частной автостоянки, передавал своим подельникам информацию об автомашинах, изъятых у владельцев за совершение административного правонарушения.
Злоумышленники находили собственника и незаконно возвращали ему автомобиль за денежное вознаграждение. Аналогичным образом подозреваемые похищали денежные средства за возврат автомобилей-конструкторов, автомашин после ДТП, за возврат водительского удостоверения лицам, задержанным за управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, получив денежные средства, взятые на себя обязательства не выполняли.
Кроме того, владелец автостоянки умышленно завышал стоимость за сутки, в дальнейшем требуя от владельца отказ от автомобиля в счёт погашения долга. Вырученные денежные средства, подозреваемые делили между собой и распоряжались ими по своему усмотрению.
Общая сумма причинённого злоумышленниками ущерба составила более пяти миллионов рублей.
По материалам оперативной разработки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции полагают, что имеются другие забайкальцы, которые пострадали от противоправных действий указанных лиц. Их просят позвонить по телефону 8-999-298-10-87, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы обманывали водителей, обещая вернуть изъятую машину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наркотики им поставляла ангарчанка
Они заработали более 5 миллионов рублей
Преступник пел жертвам «Маленькую страну» и «прославился» на всю страну
Ущерб составил 38 тысяч рублей
Спасатели продолжат обследовать акваторию
Ущерб составил 750 тысяч долларов
Оперативники изъяли около двух килограммов марихуаны
Без света остались отдалённые районы города
На полчаса было прекращено движение вагонов
Огонь тушили два часа
Иркутские полицейские поймали с поличным двоих граждан по подозрению в совершении карманных краж
Криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной
Ущерб составил 43 тысячи рублей
За хищение имущества к году колонии-поселения приговорён житель республики
Он планировал нападение заранее