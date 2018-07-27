Забайкальцы обманывали водителей, обещая вернуть изъятую машину

Они заработали более 5 миллионов рублей



Три жителя Краснокаменка разработали схему хищения денежных средств. В период с конца 2016 по май 2018 года один из подозреваемых, являясь директором частной автостоянки, передавал своим подельникам информацию об автомашинах, изъятых у владельцев за совершение административного правонарушения.



Злоумышленники находили собственника и незаконно возвращали ему автомобиль за денежное вознаграждение. Аналогичным образом подозреваемые похищали денежные средства за возврат автомобилей-конструкторов, автомашин после ДТП, за возврат водительского удостоверения лицам, задержанным за управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, получив денежные средства, взятые на себя обязательства не выполняли.



Кроме того, владелец автостоянки умышленно завышал стоимость за сутки, в дальнейшем требуя от владельца отказ от автомобиля в счёт погашения долга. Вырученные денежные средства, подозреваемые делили между собой и распоряжались ими по своему усмотрению.



Общая сумма причинённого злоумышленниками ущерба составила более пяти миллионов рублей.



По материалам оперативной разработки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудники полиции полагают, что имеются другие забайкальцы, которые пострадали от противоправных действий указанных лиц. Их просят позвонить по телефону 8-999-298-10-87, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

