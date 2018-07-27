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Непогода обесточила дома улан-удэнцев

Непогода обесточила дома улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без света оставались отдалённые районы города

Накануне, 26 тюля, в Улан-Удэ вновь произошло аварийное отключение света. В 17:54 без электроэнергии остались потребители Левобережья с улиц Кемеровская, Иволгинская, Урожайная, Соловьинная, Тепличная, Кабанская, Грачевского, Подстанционная, Джидинская, Автодорожная, Заречная, Дорожная, Мерецкова, ДНТ «Весна», КС «Современник», СНТ «Коммунальник». В 18:20 благо цивилизации появилось в домах горожан. Время отключения составило 26 минут.

В 18:49 произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неисправности перемычки между трансформатором и вводным рубильником. Под отключение попали потребители частного сектора микрорайона Горький. Около часа ночи свет появился в домах улан-удэнцев. Без электроэнергии люди оставались более шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе практически каждый день горожане оставались без света. В некоторых районах Улан-Удэ электроэнергию отключали дважды в день.


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