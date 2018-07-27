В Улан-Удэ из-за залитых дождём рельсов встали трамваи

На полчаса было прекращено движение вагонов



Накануне, 26 июля, с 18:21 до 18:55 было закрыто движение трамваев по маршрутам № 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» в сторону микрорайона Шишковка.



Причиной стали залитые рельсы в районе остановки «Сенчихина». Движение осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 34 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

