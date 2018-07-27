Огонь тушили два часа
Накануне в 14:42 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии на улице Кагольнийского горит гостевой дом.
В результате пожара строение сгорело дотла. Пламя потушили в 16:30 семь человек и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля в Кабанском районе во время пожара в гостевом домике обрушился потолок.
В Бурятии сгорел гостевой дом
Происшествия, Фото:
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