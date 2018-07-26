В Иркутске удалось поймать двух карманников

Иркутские полицейские поймали с поличным двоих граждан по подозрению в совершении карманных краж
В конце июня в дежурную часть полиции обратилась 27-летняя иркутянка с заявлением о том, что неизвестный преступник в одном из торговых центров тайно похитил ее смартфон. Нанесенный ущерб она оценила на сумму около 100 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска, специализирующимся на раскрытии карманных краж, удалось выйти на след предполагаемого вора и задержать 45-летнего мужчину с поличным. Он на территории другого торгового центра украл телефон у жительницы посёлка Молодёжный Иркутского района.
21 июля другой вор в одном из торгово-развлекательных центров украл телефон из кармана брюк молодого человека. Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. 24 июля преступник, находясь на рынке «Китай город», вновь украл телефон у 43-летнего иркутянина. Это преступление было незамедлительно пресечено сыщиками на месте совершения. 40-летнего подозреваемого доставили в отделение полиции.
Похищенное имущество изъято и передано собственникам, которые выразили слова благодарности за оперативное раскрытие преступления.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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