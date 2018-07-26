26 Июля

25 Июля

Популярное

В Бурятии растёт число убийств

В Бурятии растёт число убийств
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной

Согласно статданным, криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной. В прошедшем полугодии зарегистрировано на 10 % больше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений всех категорий увеличилась на 12 %. За полгода в Бурятии произошло 129 убийств, 15 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и 58 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

- Несмотря на то, что большинство преступлений были совершены в условиях неочевидности, раскрываемость остаётся достаточно высокой; по убийствам и изнасилованиям она составила порядка 98 %; по преступлениям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 100%, - сообщили в Следственном управлении.

В рамках празднования Дня сотрудника органов следствия в Следственном управлении Следственного комитета по Бурятии наградили следователей и полицейских. Им вручили ведомственные награды Следственного комитета Российской Федерации. Медалью «За содействие» награжден заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД по Бурятии Тумэн Цыбиктуров. Почётными грамотами награждены начальник отделения по раскрытию преступлений прошлых лет управления уголовного розыска Андрей Спиридонов и начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Николай Селезнев. Награды сотрудникам полиции торжественно вручил руководитель следственного управления Андрей Кондин.

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии растёт число убийств
В Бурятии растёт число убийств
Происшествия, 26.07.2018
Криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной
Житель Бурятии украл два телевизора с Уссурийского вокзала
Житель Бурятии украл два телевизора с Уссурийского вокзала
Происшествия, 26.07.2018
За хищение имущества к году колонии-поселения приговорён житель республики
В Бурятии «чёрные лесорубы» нарубили сосен на 4,7 млн
В Бурятии «чёрные лесорубы» нарубили сосен на 4,7 млн
Происшествия, 26.07.2018
Незаконную рубку организовал 27-летний бизнесмен. ВИДЕО
У сирот Забайкалья и Бурятии ОПГ отнимала деньги
У сирот Забайкалья и Бурятии ОПГ отнимала деньги
Происшествия, 26.07.2018
11 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 5 миллионов рублей
На федеральной трассе в Забайкалье произошёл сход селя
Происшествия, 26.07.2018
Движение перекрыто, объезд организован через Читу
В Твери в брошенном авто нашли трупы хаски из Читы
В Твери в брошенном авто нашли трупы хаски из Читы
Происшествия, 26.07.2018
Собаки отправлялись для показа на выставку
Читинцы готовятся к новому подтоплению
Происшествия, 26.07.2018
Уровень реки Ингода поднимется на 20-40 сантиметров
Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров
Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров
Происшествия, 26.07.2018
Они причинили ущерб в 1,5 миллиона рублей
В Забайкалье полицейский продавал водительские права
Происшествия, 26.07.2018
Он с сообщниками также возвращал задержанные автомобили со штрафстоянки

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^