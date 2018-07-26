В Бурятии растёт число убийств

Криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной



Согласно статданным, криминогенная обстановка в Бурятии остаётся сложной. В прошедшем полугодии зарегистрировано на 10 % больше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений всех категорий увеличилась на 12 %. За полгода в Бурятии произошло 129 убийств, 15 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и 58 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.



- Несмотря на то, что большинство преступлений были совершены в условиях неочевидности, раскрываемость остаётся достаточно высокой; по убийствам и изнасилованиям она составила порядка 98 %; по преступлениям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 100%, - сообщили в Следственном управлении.



В рамках празднования Дня сотрудника органов следствия в Следственном управлении Следственного комитета по Бурятии наградили следователей и полицейских. Им вручили ведомственные награды Следственного комитета Российской Федерации. Медалью «За содействие» награжден заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД по Бурятии Тумэн Цыбиктуров. Почётными грамотами награждены начальник отделения по раскрытию преступлений прошлых лет управления уголовного розыска Андрей Спиридонов и начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Николай Селезнев. Награды сотрудникам полиции торжественно вручил руководитель следственного управления Андрей Кондин.



